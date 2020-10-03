Türkiye'de Koronavirüs | 59 kişi daha hayatını kaybetti, 1502 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti, 1502 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 384'e, hasta sayısı ise 323 bin 14'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak"