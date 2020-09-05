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Türkiye'de Koronavirüs | 56 kişi hayatını kaybetti, 1673 yeni tanı kondu

05 Eylül 2020 19:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1673 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 620'ye, vaka sayısı 278 bin 228'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta."

 

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