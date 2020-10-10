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Türkiye'de Koronavirüs | 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni 'hasta' tespit edildi

10 Ekim 2020 18:54

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 778'e, hasta sayısı ise 334 bin 031'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin."

 

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