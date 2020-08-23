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Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1217 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 121'e, vaka sayısı 258 bin 249'a yükseldi

23 Ağustos 2020 20:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1217 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 121'e, vaka sayısı 258 bin 249'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."

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