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Türkiye'de Koronavirüs | 16 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 829'a, vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi

08 Ağustos 2020 19:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1172 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 829'a, vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı"

 

 

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