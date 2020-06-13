Türkiye'de Koronavirüs | 14 kişi daha hayatını kaybetti; 1459 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1459 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 792'ye toplam vaka sayısı 176 bin 677'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."