"Türkiye'de Koronavirüs aşısını üretebilecek tek yerin kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olduğu doğru mu?"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Koronavirüs salgını sürecinde büyük önem arz eden virüs ve bakteri aşısı üretimini Türkiye'de yapabilecek tek yerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olduğu yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 2011 yılında kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde şunları sordu?

Kapatılma gerekçesi nedir?

Kapatılması akabinde doktorları hangi birimlere sevk edilmiştir?

Faaliyet gösterdiği süre içerisinde hangi aşılar üretilmiştir?

Üretilen aşılar hangi ülkelere ihraç edilmiştir?

Faaliyet gösterdiği süre içerisinde kullanılan cihazların güncel akıbeti nedir?

20 Mart 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde aşı üretimi yapan bir kurum mevcut mudur? Mevcutsa, isimleri nelerdir?

Mevcut değilse, Türkiye genelinde aşı üretimi yapan bir kurum olmamasının gerekçesi nedir?

Corona virüs salgını sürecinde büyük önem kazanan virüs ve bakteri aşısı üretimini Türkiye’de yapacak olan tek yerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

20 Mart 2020 tarihi itibariyle Corona virüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?