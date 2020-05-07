Türkiye'de Koronavirüs | 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1977 yeni tanı kondu; toplam ölü sayısı 3 bin 641'e toplam vaka sayısı 133 bin 721'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1977 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplan ölü sayısı 3 bin 641'e toplam vaka sayısı 133 bin 721'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayısının yakında 1.5 milyona ulaşacağını belirterek, "Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." dedi.