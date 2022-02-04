Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 739 bin

Çataklı, "düzensiz göçle mücadelenin sürdürüldüğünü" söyleyerek, "2022 yılı ocak ayında 1928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 484 bin 400 bugün itibarıyla. Ülkemizde de 3 milyon 739 bin 859 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır." dedi.

"Donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'nın insani değerlerdir, insanlıktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yunanistan tarafından geri itildiğini" söylediği 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak da Çataklı, "Elbette ki bu hadise, göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucudur." dedi.

Türkiye'nin özellikle 2011'den bu yana bu krizi nasıl yönettiğinin, dünyaya hangi uyarıları yaptığının bilinen bir gerçek olduğunu savunan Çataklı, şöyle devam etti:

"Göçü üreten biz değiliz. Göçe sebep olan istikrarsızlıkları, çatışmaları üreten de biz değiliz. Ancak bu konuda yalnız kaldığımızı, sadece işin maddi yönünden değil, manevi yönünden, insanlık değerleri açısından da hayal kırıklığına uğradığımızı üzülerek ifade etmek durumundayız. Akdeniz'de limanlara yanaştırılmayan gemilerden tutun, kurşunlanıp batırılan botlara kadar göçmenlere yapılan her türlü insanlık dışı muameleye maalesef bütün dünya şahit oldu. Her biri için uyarılar yaptık, çağrılar yaptık, uluslararası kuruluşlara çağrılar yaptık, heyetler kabul ettik, yurt dışına gittik, izah ettik ama geldiğimiz nokta, maalesef bu gayretlerin sonucunda geldiğimiz nokta ortada."

Göçmenler konusunda "Yunanistan'ın insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışının ilk olmadığını" savunan Çataklı, "Yunanistan ve suç ortağı Frontex'in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Hiçbir Avrupa kurumunun, hiçbir uluslararası kurumun, kişinin, otoritenin bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir." diye konuştu.

Çataklı, "göz göre göre insanlık suçu işlendiğini" savunarak, "Bizce donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'nın insani değerlerdir, insanlıktır. Akif'in deyimiyle 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle ve bir Avrupa organının da iştirakiyle işlenmiş olan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek bizler de merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.