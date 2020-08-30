Türkiye’de internette erişim sorunu

T24 Haber Merkezi

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde internete erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Twitter'a erişim güçlüğü yaşanırken yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Söz konusu arızayı değerlendiren T24 yazarı ve bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil, "Milyonlar ve milyarlar dolayında kullanıcısı olan bu çok uluslu internet devleri, zaman zaman donanımdan ya da bağlantılardan kaynaklanan sorunlar yaşayabiliyor. Yine böyle bir sorun var gibi. Arıza raporlanan sitelere bakarsanız Türkiye'nin batı kısmı ve Güneydoğu Avrupa, İsrail, Avrupa'nın büyük çoğunluğu ve ABD'de önemli oranda, ama Brezilya, Hindistan, Güney Afrika'yı az miktarda etkileyen arızalar raporlanmış" açıklamasını yaptı.

Arızanın 12.50 gibi başladığı ve yükseldiği raporlanan bilgiler arasında olduğu aktaran Nebil, "Twitter Support aradan geçen 5 saate rağmen henüz bir yorum açıklamadı. Bu da şaşırtıcı tabii ki. Muhtemelen arızanın farkında değiller. Twitter'ın açıklama yapmamış olması ve Türkiye'de bazı operatörlerden erişimde sıkıntı yokken, bazılarında olmasından hareketle, bu bir network arızası yani bir telekom taşıyıcısı arızası gibi gözüküyor diyebiliriz" dedi.