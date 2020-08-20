Türkiye'de insanlar yabancı yatırımcı istemiyor: 'Rantı sorgulayan bir toplum oluştu'

Yapılan bir araştırma Türkiye'de insanların yurtdışından sermaye gelmesini istemediğini ortaya koydu.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Pew Araştırma Merkezi'nin 15 ülkede yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye'den ankete katılanlardan yabancı sermayenin yatırıma gelmesinin yüzde 46, doğrudan şirket satın almasının ise yüzde 24 oranında desteklendiği belirlendi. Türkiye 15 ülke arasında yabancı yatırıma en kapalı ikinci ülke oldu.

Toplumda yabancı yatırımlara karşı mesafenin son yıllarda üst üste yaşanan dış politikadaki gerilimlerin ve belirli ülkelerle ve fonlarla yakınlaşılmasının etkili olduğu kaydedildi. Türkiye yabancı sermayenin şirket satın almasına ise en katı bakan ülke, ankete katılanların yüzde 24'ü buna karşı. Araştırmanın genelinde katılımcıların yüzden 72'si yabancı ülkelerin kendi ülkelerinde fabrika inşa edebileceklerini belirtiyor.

İnsanlar rantın nereye gittiğini sorguluyor

Vatandaşların yabancı sermayeye bakış açısını değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, burada tepkinin sermayeye karşı değil, siyasete karşı olduğunu söyledi. Ulusoy, “Halkın yabancı sermayeye, yatırıma düşmanlığı yok. Sadece siyasilerin ortaklığı kanalıyla gelen işletmelere karşı tepkisi var. Yani örneğin bir konsorsiyum kurulup da içerideki belirli kişilere sermaye aktarımı veya ihale veriliyorsa halk buna karşı çıkıyor. Hep aynı kişiler, hiç değişmiyor. Bunun dışında halkın fabrikaya, iş gücü yaratacak bir mekanizmaya düşmanlığını ben kabul etmiyorum” dedi.

Ulusoy şöyle devam etti: “Bu globalleşme aslında serbest piyasa ekonomicilerini vurdu. İnsanlar globalde insan haklarını, rantın nereye gittiğini, gelir dağılımını gördüler. Bütün verilerin de internette yayılmasıyla birlikte herkes sorgulamaya başladı. Yabancı sermaye gelse bile onun elde ettiği rantı sorgulayan bir toplum oluştu.”