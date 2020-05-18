Türkiye'de ilk kez aylık kasko uygulaması başlatıldı

Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Aylık kasko yaptıran araç sahipleri, araçlarını istediği servise götürebiliyor ve istediği zaman kaskosunu iptal edebiliyor. Hizmetin bedeli ise aracın modeline göre 30 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

Koronavirüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak için Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Aylık kasko hizmetinin bedeli 30 TL ile 100 TL arasında araç modeline değerine göre değişiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli risklerden olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan aylık kasko sigortasına, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

Aylık kasko nedir?

Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan aylık kasko, aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığınız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür.



Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Kimler aylık kasko yaptırabilir?

Mevcut kaskosu olup yenileme vadesi içinde olan veya vade boşluğu 15 güne kadar olan bireysel sigortalılar ürünü satın alabilir.

Nasıl yenileniyor?

Aylık kasko sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilenecektir.

Neleri kapsıyor?

Aylık kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir.