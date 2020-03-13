Türkiye'de ikinci Koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, ölümlere neden olan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19), Türkiye'de bir kişide daha rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, bir hastanın testlerinin pozitif çıktığını belirterek şunları söyledi: "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."





Bakan Koca, daha önce bir kişinin daha Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Rehavet yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı'nın ikinci vaka duyurusunu paylaşarak "Rehavet ve panik yok" mesajı verdi. Kalın, Twitter'dan şunları söyledi: "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim"