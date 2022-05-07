Türkiye'de hangi ilde kaç Suriyeli var: İşte son resmi rakamlar

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ‘ikamet izni' olan ile ‘geçici koruma' kapsamındaki yabancıların illere göre dağılım rakamlarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu illere dair detayları resmi internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan verilerde Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Verilere göre, Türkiye’de 2012 yılında 14 bin 234 Suriye vatandaşı bulunurken 28 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu rakamın 3 milyon 762 bin 686’ya yükseldi. 2013 yılı ise 10 yıllık süreçte en çok artışın yaşandığı yıl olarak görüldü.

İstanbul, Suriyelilerin en yoğun bulunduğu 10 ilin başında ilk sırada yer alırken resmi rakamlara göre megakette 542 bin 602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerin sıralaması ise şu şekilde;

Gaziantep: 462.897 Hatay: 433.124 Şanlıurfa: 430.003 Adana: 256.468 Mersin: 242. 935 Bursa: 184. 363 İzmir: 149.839 Konya:123.627 Kilis: 107. 214 Diğer: 829.610

Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıklayan Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre dağılımı gösteren daha kapsamlı olan bir listeyi de yayınladı. Yayınlanan listenin başında

Adana, 256 bin 468 Suriyeli vatandaş ile bu listenin başında yer alırken 724 Suriyeli vatandaşın yaşadığı Zonguldak ise listenin sonunda yer aldı.

Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli sayısı

Geçici barınma merkezlerinde yer alan Suriyeli vatandaşların en yoğun olanları Adana'da bulunurken listenin başında yer alan Adana Sarıçam'da 16 bin 565 Suriye vatandaşı bulunuyor.

Adana’nın ardından ikinci sırada Hatay geliyor. Hatay’ın Yayladağı, Altınözü ve Apaydın ilçelerinde bulunan Suriyeli vatandaşların sayısı ise 8 bin 179.

Kahramanmaraş’ta 9 bin 558, Kilis Elbeyli’de 8 bin 200, Osmaniye Cevdetiye'de ise 8 bin 137 Suriyeli vatandaş bulunuyor.

Suriyeli vatandaşların ülkemizde geçici barınma merkezleri dışında yaşayanların sayısı ise 3 milyon 712 bin 047.