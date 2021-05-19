"Türkiye’de Gençlik Raporu": 16 ayda 393 genç iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’de Gençlik Raporu"na göre, 2020 yılında 326 genç, 2021 yılının ilk 4 ayında da 67 genç iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

CHP'li Tanrıkulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’de Gençlik Raporu'nu paylaştı.

Raporda çok sayıda gencin ekonomik nedenlerle, gelecekten umutları olmadığı için intihar ettiği belirtilerek, "Salgın döneminde patronlara 23 milyar TL kaynak aktarılırken, 2,6 milyon işçiye ödenen nakdi ücret desteği 11 milyar TL’de kaldı. Pandemi sürecinde 1 milyon 239 bin 438 esnafa toplam 3,7 milyar TL destek verildi. Aynı dönemde sadece bir firmaya ise 9,5 milyar TL destek verildi…" denildi.

Raporda, TÜİK verilerinde, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar sayısının ümidini kaybeden işsizlerin sayısının ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntıların yer almadığı belirtilerek, "Salgın, işsizliği artırmaya devam etmektedir! Kadın işsizliği salgında daha yüksek seyretmektedir. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34! Genç işsizliği yüzde 25! Genç kadın işsizliği yüzde 30’un üzerinde!" ifadesi kullanıldı.

2020 yılında iş cinayetlerinde ölen 2427 işçiden 326’sının gençler olduğu belirtilen raporda, (14 yaş ve altında 22 işçi, 15-17 yaş arasında 46 işçi, 18-27 yaş arasında 258) 2021 yılının ilk dört ayında ise iş cinayetlerinde ölen 735 işçiden -en az- 67’sinin genç işçi olduğu vurgulandı.

AKP hükümetleri döneminde eğitim sisteminin altüst edildiği kaydedilen raporda, pandemi sürecinde AKP’nin kasıtlı politikasızlığından kaynaklandığı ifade edilerek şöyle devam edildi:

"Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimin sağladığı bireysel iletişim ve öğrencilerle ilişki kurma olanakları kısıtlı olup, eğitim büyük ölçüde bilgi aktarımına dönüşmüştür.

İnsanlar arası iletişim zayıflamış, eleştirel düşünce ve kamu yararı nosyonları eğitim programlarından çıkarılmıştır.

Pandemi ile gündeme gelen uzaktan eğitim, eşitsizlikleri iyiden iyiye derinleştirmiş ve gün yüzüne çıkarmıştır. İnternet bağlantısı, bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamamıştır.

Uzaktan eğitim denen sistemin, ilkokuldan üniversiteye öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri sağlayamamasının olumsuz sonuçları ise yıllar içinde ortaya çıkacaktır…

YÖK ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projesini uygulamadan kaldırmış, MEB bu projeyi olumsuz kabul etmiş ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini geriletecek politikaları izlemekten vazgeçmiştir.

Eğitimde var olan eşitsizlikler, Covid-19 Salgınında daha da keskinleşmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı kaç milyon öğrencinin internete erişemediğini, kaç öğrencinin bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan yoksun kaldığını açıklamaktan kaçınmaktadır.

Cumhurbaşkanı 12 Şubat 2021’de Milli Eğitim Bakanlığının “2 milyon tablet dağıttığını” açıklamış ancak vermiş olduğum yazılı soru önergesine gelen yanıtta Milli Eğitim Bakanı dağıtılan tablet sayısı için “2021 yılında Mart ayı sonunda 660 bin adedi geçmesi hedeflenmiştir” ifadesini kullanmıştır.

Cumhurbaşkanının 50 bin tablet dağıttığını açıkladığı Şahinbey Belediyesinin ise 20 bin tablet dağıttığı ortaya çıkmıştır."