Türkiye'de futbolun kaderi bugün belli oluyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün (6 Mayıs Salı) TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir'in yapacağı basın toplantısında belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Nihat Özdemir bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından 14.00'te açıklamalarda bulunacak.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip Koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı kararın TFF'de olduğunu işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (5 Mayıs) TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmenin ardından liglerin devamı konusunun Futbol Federasyonu'nun kendi iradesi ile alacağı bir karar olduğunu belirtti.



Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra Özdemir ile ilk kez görüştüklerini belirtti.

Görüşmede Özdemir’in yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardığını kaydeden Koca, “Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Korona virüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz. Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır” dedi.



Söz konusu görüşmenin bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleştiğini vurgulayan Koca, “Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbol severlere sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ligler haziran ayı ortasında başlayabilir

Sağlık Bakanı Koca'nın kararı TFF'ye bırakmasının ardından Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'in kaldığı yerden oynanmaya başlanması planlanıyor.

Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.

2. ve 3. lig takımları sezonu tamamlamak istemiyor

TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2’nci ve 3’üncü Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.