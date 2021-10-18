Türkiye’de en çok konutu İran ve Iraklılar alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı istatistiklerine göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. En çok konutu ise sırasıyla İran ve Iraklılar alıyor.

Eylülde satılan konut sayısı 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konutla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Yabancılara 6 bin 630 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

İranlılar 1. sırada

İran vatandaşları çeşitli nedenlerle Türkiye'de en çok konut alan yabancıların başında geliyor.

İstatistiklere göre Eylül ayında İranlılar Türkiye'nin farklı illerinde 1.323 konut satın aldı. Konut satın alanlar ayrıca Türkiye vatandaşlığı hakkı da kazanıyor. Büyük firmalar da İranlıların yoğun taleplerine yetişebilmek için çaba sarfettiklerini belirtiyor.

Döviz fiyatlarının yükselmesi önemli etken

İranlılardan sonra Iraklılar da 995 konut ile ikinci sırada yer alıyor. Rusya vatandaşları da eylülde 540 konut satın alarak üçüncü sırayı aldı. Türkiye vatandaşı olmak isteyenler 250 bin dolar değerinde mülk aldıklarında bu hakkı elde edebiliyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da, “Yabancılara satışlar yüzde 60 gibi arttı. Tabii ki geçen seneye nispeten. Tabi bunun başlıca sebebi dövizin yükselmesi. İkinci sebep ise İran ve Afganistan gibi ülkelerde yaşanan gerilim ve gelişmeler. Müslümanlık yabancıların Türkiye'yi tercih etmesine neden oluyor. Gelen kişiler genel olarak Müslüman olduğu için bizi bir din birliği bu işi elde tutuyor" diye konuştu.