Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 75 arttı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) açıkladığı verilere göre 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.6 artarak 161 milyar TL'ye ulaştı.

Geleneksel ticaret içerisindeki payı her geçen yıl artan e-ticaret, özellikle pandemi sonrası güçlenen yükselişini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) güncel verilerine göre, 2021'nin ilk altı ayında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleşti.

2021’in ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.6'lık artışla 161 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94.4 artış ile 850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede yükseldi.

2020’nin aynı dönemine göre gıda sektöründeki ticaret hacmi yüzde 196 oranında yükseldi. Bu anlamda zirvede yer alan gıda sektörünü yüzde 158'lik bir artışla reklam ve yüzde 142'lik bir artışla çiçekçilik sektörü izliyor.”