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Dünya

Türkiye de 'Doğu Ortaklığı' girişiminde

AB üyeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Belarus'lu Doğu Ortaklığı girişimine, proje bazında Türkiye ve Rusya'nın da katılması konusunda uzlaştı

24 Şubat 2009 02:00

AB üyeleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Belarus olmak üzere 6 ülkeyi kapsayan Doğu Ortaklığı girişimine proje bazında Türkiye ve Rusya'nın da katılması konusunda uzlaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Doğu Ortaklığı'nın kalıcı üye olarak 6 ülkeyi kapsamasının Rusya ve Türkiye'nin dışlanması anlamına gelmediğini belirterek, AB'nin bazı projelere Türkiye ve Rusya'yı da davet etmesi konusunda görüş birliği sağladığını bildirdi.

Kouchner, AB dışişleri bakanlarını buluşturan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinin ardından yaptığı açıklamada, "Doğu Ortaklığı'nı gerçekleştirirken, NATO'nun genişlemesi sırasında Rusya'nın etrafının sıkıca çevrildiğini hissetmesine benzer bir durum yaratmaktan kaçınmak istiyoruz"dedi.

AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg ise "Bizimle çalışmak isteyen herkesi memnuniyetle karşılarız" diyerek Türkiye ve Rusya konusuna doğrudan girmekten kaçındı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) ikinci büyük grubu olan Sosyalistler, AB'nin Doğu Ortaklığı yaklaşımı yerine, Akdeniz Birliği'nin tamamlayıcısı olarak Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla Karadeniz Birliği'nin kurulması için çaba gösteriyordu. Türkiye'nin AB üyeliğine güçlü destek vermesiyle tanınan Sosyalistler, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz birliklerinde güçlü bir rol oynayabileceğini, böylece AB'ye üyelik yönünde Avrupa kamuoyundan daha geniş bir destek sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Türkiye, kuruluşunda büyük rol oynadığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü (KEİ) zayıflatmaması koşuluyla AB'nin bölgesel projelerinde yer almaya sıcak bakıyor.

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