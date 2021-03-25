"Türkiye'de denetlenmeyen kripto para piyasası özellikle gençlerin ilgisini çekiyor"

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından meydana gelen Türk Lirası'ndaki düşüş, kripto para üzerine yapılan internet aramalarını artırırken Türkiye'de kripto para ticaretinin henüz denetlenmemesinin özellikle gençlerin ilgisini artırdığı belirtildi.

Yahoo Finance'te yer alan habere göre, bitcoin ve dijital para birimleri konusunda uzmanlaşmış bir haber sitesi olan CoinDesk, Türkiye'de henüz düzenleme yapılmamış olan kripto para piyasasının, Türk Lirası'nın değer kaybı yaşamasının ardından özellikle gençler tarafından daha da ilgi çektiğini aktardı. Türkiye'de kripto para transferinin lisans zorunluluğu taşımadığı ve henüz kripto paraya uygulanan özel bir vergi hukuku olmadığı belirtildi.

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Kadir Has Üniversitesi'nden kripto para birimleri üzerine uzmanlaşan öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, Türkiye'de kripto paraya ilginin son yıllarda düzenli bir şekilde arttığını söyledi. Polat, "Bitcoin'in en başından bu yana Türkiye'deki insanlar ilgili oldu" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kripto üzerine 2020'de yapılan bir araştırma, ülkede toplam 2.4 milyon üzerinde kullanıcı olduğunu gösterdi.

Borsa sitesi CEX.IO'nun CEO'su Konstantin Annisimov, sitedeki Türk kullanıcı sayısını 14 Mart'tan bu yana, Mart'ın ilk yarısı ve Şubat'a göre yüzde 783 arttığını söyledi.

Polat, Merkez Bankası'nın kripto para piyasasını regüle etmeyi hâlihazırda varolan kriz nedeniyle öncelik olarak görmediğini ancak sonunda bu alana da düzenleme geleceğini söyledi.

2018 yılında kripto para birimleri üzerinde Kadir Has Üniversitesi'nde bir ders açan Polat, derse olan ilginin yıllar içinde arttığını söyledi. Polat, "Özellikle gençler kripto para birimlerini öğrenmek ve tecrübe etmek istiyor. Altınla ilgilenmiyorlardı ancak sonra "dijital altını" keşfettiler" dedi.