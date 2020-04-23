Türkiye'de çocukların yüzde 32'si yoksullukla boğuşuyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı raporda, Türkiye'de 15-17 yaş arasındaki 3 milyon 649 bin çocuğun 574 bininin çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan "23 Nisan'da Türkiye'de Çocuk Olmak" başlıklı raporda özetle şunlar yer aldı:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuk yaşıyor. 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 457 bin, 15-17 yaş grubundaki çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin olarak kayıtlara geçti.

Her 100 çocuktan 16'sı çalışmak zorunda

Resmi verilere göre, bir işte çalışan 5-17 yaş grubu çocuk sayısı 720 bin olarak kayıtlara geçti. Çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 80'ini, 15-17 yaş grubuna mensup 574 bin çocuk oluşturdu. Buna göre Türkiye'de sayısı 3 milyon 649 bin olan 15-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 16'sı çalışmak zorunda.

Yoksul çocuk sayısı yüzde 6 arttı

2017'de 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısına 2018'de 443 bin yeni çocuk eklendi. Buna göre bir önceki yıla göre artış yüzde 6 oldu. Veriler Türkiye'deki çocukların yüzde 32'sinin yoksul olduğunu gösterdi.

Ebeveyni işsiz çocuk sayısı yükseliyor

Anne, babası ya da evi geçindirmekle yükümlü ebeveyni işsiz olan çocuk sayısı 2012-2018 yılları arasında yüzde 19 arttı.



2012 yılında aileye bakmakla yükümlü ebeveyni işsiz olan çocuk sayısı 1 milyon 210 bin iken, bu sayı 2018'de 1 milyon 434 bine yükseldi. Bu verilere göre Türkiye'de her 100 çocuktan 6'sının hanesinde işsizlik hakim.

"Salgınla birlikte çocuk işçiler daha görünür hale geldi"

İlgezdi, ekonomik krizin çocuklara faturasının kalıcı hale geldiğini belirterek "Borçlu doğan çocukların her geçen yıl daha fazla yetişkinlerin sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldığını görüyoruz. Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte çalışan çocuk işçiler daha görünür hale geldiler" dedi.



İlgezdi, çocukların tehlikeli koşullarda çalıştırıldığını da belirterek 2018 yılı verilerine göre 7 bin çocuğun iş kazasında öldüğüne dikkat çekti