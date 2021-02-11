'Türkiye'de bardak yoktu' diyen AKP'li Mahir Ünal'a Behzat Uygur'dan yanıt

Çiftçinin iPhone telefon kullanmasını eleştirmesiyle tepki toplayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, aynı programda Türkiye’de bir dönem bardak olmadığı söyledi. Ünal'a tiyatro oyuncusu Behzat Uygur'dan geldi. Uygur, Şahane Pazar programından bir görüntü paylaşarak "Madem yoktu. Bu bardak oyununu nasıl yapıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Bir dönem bu ülkede bardak yoktu"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ünal “Ben hep şu örneği veriyorum: Diyorum ki elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70’ini doldurduk. Ama yüzde 30’u boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30’luk boşluğunu da konuşalım, yüzde 70’lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Yani bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Ama şu anda bu bardağı yüzde 70 oranında doldurmuşuz. Yüzde 30’luk boşluk var mı var? Peki biz bu yüzde 30’luk boşluğu da Allah’ın izniyle doldurur muyuz, doldururuz.” dedi.

Bahzat Uygur'dan yanıt

Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, geçmişte kardeşi Süheyl Uygur ile yaptıkları Şahane Pazar programından bir görüntü paylaşarak "Madem yoktu. Bu bardak oyununu nasıl yapıyorduk" ifadelerini kullandı.