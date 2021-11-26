Türkiye'de 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 5 Afrika ülkesine Nu varyantı sebebiyle seyahat kısıtlaması uygulayacağını duyurdu. Koca, "Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."