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Türkiye'de 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması!

Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatler bu geceden itibaren durduruldu

26 Kasım 2021 21:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 5 Afrika ülkesine Nu varyantı sebebiyle seyahat kısıtlaması uygulayacağını duyurdu. Koca, "Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Fahrettin Kocaseyahat kısıtlamasıSağlık Bakanı
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