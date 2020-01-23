Türkiye'de 2023 yılından sonra AVM açılması beklenmiyor

Türkiye'de 2023 yılından itibaren yeni alışveriş merkezi (AVM) açılmayacağı öngörülüyor. 2019'da sadece beş yeni AVM açılırken, 2020'de ise dokuz yeni AVM açılması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, KPMG Türkiye, 'Sektörel Bakış 2020 – Perakende Raporu'nu yayımladı. Rapora göre AVM mecrası, 2018-2019 döneminin zorlukları sebebiyle ilk kez yatay seyretti. 2018 sonunda 453 olan AVM sayısıyla 2019 Eylül'ündeki AVM sayısı eşit.

Raporda 2019'da 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörünün önümüzdeki üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacağı kaydedildi. Türkiye'de ise sektör büyüklüğünün 2019 yılında 1,1 trilyon lirayı aştığı tahmin ediliyor. Perakende sektörü 2018'in ilk yedi ayında yüzde 7 büyümüş, son beş ayda ortalama yüzde 8 küçülmüştü. Sektör 2019'un birinci çeyreğinde ortalama yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 3,9 ve son çeyrekte ortalama yüzde 1 küçüldü. Eylül 2019'daki yüzde 5,1'lik artış toparlanma sinyali olarak görülüyor.

Takipteki alacaklar 24,4 milyar TL

Rapora göre, sektör oyuncularının nakit kredilerindeki yıllık büyüme hızı negatife döndü. Bu durum nakit akışını sarsan talep daralması ile birleşince, takipteki kredi oranı gözle görülür biçimde arttı. Sektörün takipteki alacakları ise 2019 Ekim itibarıyla 24,4 milyar TL seviyesinde. Tarihi zirve niteliği taşıyan bu rakam, 2018 sonunda 17,5, 2017 sonunda 13 milyar TL idi.

837 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi

Yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi görece devam etti. 2018'de 1,1 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019 yılının ilk 10 ayında makroekonomik kırılganlıklara ve rağmen 837 milyon dolar seviyesinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardı.

Yurt dışında bin yeni mağaza

Rapora göre 2020'de perakende oyuncuları yurt dışında bine yakın yeni şube açacak . Perakendecilerin halen 4 bin 700 yurt dışı mağazası bulunuyor.

"Türkiye'nin potansiyeli büyük"

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, perakende sektörünün geçmiş iki yıldan daha iyi performans göstermesinin beklendiğini vurguladı. Emrah Akın "2018'deki çalkantı ve 2019'un üçüncü çeyreğine kadar süren dönemde bozulan tüketici güveni, perakende sektöründeki büyümeyi sınırladı. Hızlanan toparlanma süreci, sektörde iyileşme öngörüyor ama belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve yurt içi hane halkının yakın geçmiş tecrübeleri davranış modelini etkiliyor" dedi.

Türkiye'nin demografik avantajı ile perakendeciler için büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken Akın şöyle konuştu:

"Dünyada 2020'de ilk kez 30 yaşın üzerindeki insanların sayısı, 30 yaşın altındakilerden büyük olacak. 'Yaşlı' olarak görülen 65 yaş üstü nüfus da, dünyadaki beş yaş ve altındaki çocuk sayısını belirgin biçimde geçecek. 2020'ye ilişkin olumlu işaretlere ve beklentilere rağmen, uzmanlara göre dünya ekonomisini önümüzdeki yıllarda daha 'yavaş' bir dönem bekliyor. Türkiye'de ise durum farklı. Genç nüfusu ve devam eden göçün yanı sıra hala iyi seviyede olan doğurganlık oranları, potansiyelin devam ettiğini söylüyor. Hane halkı sayısındaki düzenli artış, sadece perakende değil, konut, enerji, otomotiv gibi pek çok sektörü besliyor.”