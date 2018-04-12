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Türkiye de 107 adet sipariş etmişti; Pentagon F-35'lerin teslimatını durdurdu

Gecikmenin proje ortağı diğer ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor

12 Nisan 2018 21:03

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatının bir üretim hatası sebebiyle dondurulduğunu açıkladı.

Pentagon ve üretici firmanın uçaklardaki paslanma sorununun maliyetinin kim tarafından karşılanacağı konusunda anlaşamadığı belirtildi. 

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Pentagon'un yeni uçakları teslim almayı reddettiği ifade ediliyor.

Gecikmenin proje ortağı diğer ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor.  F-35'ler Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke tarafından üretiliyor.

Türkiye'nin sipariş verdiği 107 adet F-35'ten ikisini bu yıl teslim alması bekleniyor.

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ABDF 35savaş uçağı

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