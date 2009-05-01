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Spor

Türkiye, Davis Cup'ta finalde

01 Mayıs 2009 20:40


İstanbul'da devam eden Davis Cup Tenis Turnuvası'nda Türkiye, Madagaskar'ı 2-1 yenerek, final bölümüne yükseldi. Tenis dünyasının milli takımlar düzeyinde en prestijli turnuvası olan Davis Cup'ta, Avrupa-Afrika 3. Grup mücadelesi İstanbul'da sürerken, TED Kulübü kortlarındaki karşılaşmalarda Türkiye, Madagaskar engelini de geçmeyi başararak adını finale bölümüne yazdırdı.

Tekler müsabakalarında Haluk Akkoyun, Eric Counil'e 3-6 ve 2-6'lık setlerle 2-0 yenilirken, Marsel İlhan, Jacob Rasolondrazana'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenmeyi başardı. Çiftler müsabakasında ise Marsel İlhan-Ergun Zorlu ikilisi, Thierry Rajaobelina ve Jacob Rasolondrazana'nın oluşturduğu Madagaskar takımını 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 geçti.

Türkiye, finalde bölümündeki ilk maçında Estonya-Lüksemburg eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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