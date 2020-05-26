Türkiye dahil 82 ülkeden 500 milyon kullanıcının Facebook verileri internette satışa çıktı

HackRead tarafından aktarılan bilgilere göre bir bilgisayar korsanı, 500 milyon kullanıcı verisini içeren bir Facebook veritabanını satışa çıkardı. Verileri dark web üzerinden satışa çıkaran hacker, içerisinde Türkiye'den verilerin bulunduğu tüm veritabanı için 30 bin dolar istiyor.

Geçtiğimiz yıllarda yüz milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdırıldığı ‘Cambridge Analytica’ skandalıyla kullanıcılarına güven sorunu yaşatan Facebook, bir kez daha büyük çaplı bir veri sızıntısıyla karşı karşıya. Sızıntının boyutu öyle büyük ki tam 82 ülkeden, 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgilerin bu skandala karıştığı söyleniyor.