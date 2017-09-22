Türkiye dahil 6 ülkeden EuroLeague'e başvuru!

Avrupa'nın en üst düzey basketbol ligi olan EuroLeague'in, FIBA’ya takvimle ilgili bir düzenleme önermiş, FIBA bu önergeyi sert bir dille reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye'nin de dahil olduğu 6 federasyon, takvimin değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Trendbasket'te yer alan habere göre Türkiye, Almanya, Rusya, İtalya, Yunanistan ve İspanya Basketbol Federasyonları bir araya gelerek EuroLeague’den takvimin değiştirmesini talep etti. Altı federasyon İsviçre’de bir araya gelerek ortak bir kararla EuroLeague’e başvurdu ve sezon başlamadan düzenleme gelmesini talep etti.

Federasyonların, EuroLeague’in iki haftalık programını yeniden düzenlemesi durumunda sorunun çözüleceğini söyledikleri öğrenildi. Bu altı federasyonun yanında Sırbistan ve Litvanya temsilcilerinin de yer aldığı, ancak ortak kararla ilgili henüz kesin destek çıkmadıkları gelen haberler arasında.