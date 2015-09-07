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'Türkiye Cumhuriyeti, şehit sayısını açıklayamayacak kadar aciz duruma sokulmuştur'

Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, Dağlıca saldırısı sonrasında AKP ve HDP'ye yönelik eleştirilerde bulundu

07 Eylül 2015 15:47

Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, dün Dağlıca’da PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı ile ilgili bir açıklama yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti, şehit sayısını açıklayamayacak kadar aciz duruma sokulmuştur” dedi. Özgüç, “Kaçak saray sakininin 400 Milletvekili istemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, kendisinin ve avanesinin güvenliğini sağlamak içindir” ifadesini kullandı.

Dağlıca saldırısı ile ilgili açıklama yapan Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, AKP iktidarı ve HDP’yi eleştirerek, şunları söyledi: “2000 yıllık bir millet ve 92 yıllık cumhuriyet, köksüz ve kendini bilmez muhteris bir iktidarın çapsız emelleri uğruna feda ediliyor. AKP hükümetinin “çözüm ortağı” olan PKK’nın, Dağlıca’da verdiği hain baskın sonucu toprağa düşen ve sayısını bilme hakkından bile mahrum bırakıldığımız şehitler içimizi yakıyor.

AKP ve “çözüm ortakları” HDP ve PKK’nın gerçek yüzü budur. Kaçak saray sakininin 400 Milletvekili istemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, kendisinin ve avanesinin güvenliğini sağlamak içindir. Türkiye Cumhuriyeti yalnızca PKK’ya karşı savunmasız bırakılmamış, aynı zamanda şehit sayısını açıklayamayacak kadar aciz duruma sokulmuştur. Kaçaksaray’a, avanelerine, 13 yıllık AKP iktidarına ve Türkiye’yi bu kale koyan zihniyete isyan ediyoruz."

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