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Türkiye Cumhuriyet'i kutladı

Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri iptal edildi ama Türkiye Cumhuriyet'in 88’inci yıldönümünü coşkuyla kutladı.

30 Ekim 2011 03:00


T24- Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri iptal edildi ama Türkiye Cumhuriyetin 88’inci yıldönümünü yürüyüşlerle kutladı.




Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet yasta da kutlanacaktır, sevinçte de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı binasından  yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı ve bugünün  Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş günü olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin “tasada ve kıvançta beraber olmak” anlamına geldiğini  ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 
“Cumhuriyet 'Van'a ve Erciş daha fazla sahip çıkmak, şehitlerimizin  arkasından gidip onların yaktığı meşaleyi yüreğimize taşımak, insan olmak'  demektir. Atatürk, 'Cumhuriyet fazilettir' demiştir. Cumhuriyet erdemdir, hesap  sormaktır, özgür birey, halkın özgürleşmesi demektir. Cumhuriyet bu kadar önemli  bir kavramdır. Cumhuriyet yasta da kutlanacaktır, sevinçte de kutlanacaktır.  Resmi geçitleri yasaklamakla, okullarda etkinlikleri yasaklamakla cumhuriyeti  kutlayamazsınız. Çocuklarımız okullarda şiir okuyacaklar, cumhuriyeti ve önemini  anlatacaklar. Bunları hangi gerekçeyle yasaklıyorsunuz. Elbette şehitlerimizin  arkasından yas tutarız, Van'daki, Erciş'teki vatandaşlarımızın acısı bizim  acımızdır ancak cumhuriyetin erdemi, yaslı günde de sevinçli günde de beraber  olmaktır.”

       
'Düğünde ne işiniz var?'

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında  Eskişehir'e geldiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:  "İstedikleri kadar yasaklasınlar, cumhuriyet her yurttaşın yüreğindedir.  Okullarda da yasaklasalar o çocukların anneleri ve babaları yürüyecektir.  İstedikleri kadar 'cumhuriyet değerlerini kutlamayın' diyen genelgeler  yayınlasınlar. O genelgeler bu iktidarın ayıbıdır. Cumhuriyet törenlerini  yasaklıyorlar. Cumhuriyet törenini neden yasaklarsınız? 'Şenlik, bayram olmasın'  diye. Şenlik yok ki ortada. Okullarda çocuklara yasakladınız cumhuriyet etkinliği  yapmayı, peki sizin düğünde, dernekte ne işiniz var? Düğüne gideceksin, keyif  yapacaksın, cumhuriyet etkinlikleri için 'deprem oldu bunları yapmayalım'  diyeceksin. Van'daki yurttaşlarımız aradan bu kadar süre geçmesine karşın 'çadır  alamıyoruz' diye hesap soruyorsa bu cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet hesap  sormayı gerektirir. Bizden deprem vergisi aldılar. 'Vergileri yola harcadık'  diyorlar. O zaman yol vergisi koysaydın. Deprem vergisi aldıysan bunu deprem için  harcayacaksın.”

Taksim'de 29 Ekim'i kutladılar

Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptal edilmesi üzerine, sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen topluluk Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile saat 15.00’te toplanan 20 kişilik grup, İstiklal Marşı, 10’uncu Yıl Marşı ile İzmir Marşı’nı okudu. Vatan Caddesi’ndeki resmi geçit töreninin iptal edilmesine tepki gösteren topluluk, Türk bayrakları sallayarak, "Ne mutlu Türküm Diyene", "Her Türk Asker Doğar", "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" diye slogan attı. Topluluk, daha sonra İstiklal Caddesi yönüne doğru dağıldı.


Antalya da alternatif cumhuriyet kutlaması


Başbakanlık genelgesi ile tüm illerde kutlamaları iptal edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 88’inci yıldönümü için Antalya’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı alternatif bir kutlama düzenledi.  Dün saat 14.00’deki kutlama töreninde sık sık Onuncu Yıl Marşı söylendi. Ak Parti aleyhine sloganların da atıldığı kutlama töreninde CHP Konyaaltı İlçe Teşkilatı’nca tören alanına gelen vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. 
CHP Antalya il teşkilatının Cumhuriyet Meydanı’ndaki alternatif kutlama töreninin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik İş Antalya Temsilciliği’nin öncülüğünde Kışlahan Meydanı’nda da bir tören düzenlendi.


Edirne'de 3 bin kişi


Edirne’de toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptal edilmesi üzerine ellerinde Türk bayrakları ile törenlerin yapıldığı caddede toplandı ve ’Cumhuriyet’ yürüyüşü düzenledi. Saat 10.30’da Talatpaşa Caddesi’nde ki törene yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cadde kalabalık nedeniyle trafiğe kapatılırken, toplanan vatandaşlar, ’Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun’, ’Ne Mutlu Türküm Diyene’, ’Türkiye Laiktir Laik Kalacak’ sloganları attı.


Kırklareli'nde bin kişi toplandı


Kırklareli’nde Vali Mustafa Yaman, saat 09.30’da makamında tebrikleri kabul etti. Saat 10.00’da Vilayet Meydanı’nda aralarında CHP Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan’ın da bulunduğu yaklaşık bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak 10’uncu Yıl Marşı’nı söyledi ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Grup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dağıldı.


Keşan ve Çorlu'da coşkulu kutlama


Cumhuriyet Bayramı, Edirne’nin Keşan İlçesi ve Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir araya gelen vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, resmi törenlerin iptal edilmesine tepki gösterildi. Edirne’nin Keşan İlçesi’nde, Cumhuriyetin 88’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Demokrasi Platformu tarafından ’Cumhuriyete Sahip Çık’ adlı etkinlik düzenlendi. Öğle saatlerinde Şehitlik Parkı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.



Çorlu'da iptale tepki


Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde CHP İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptalini protesto etti. Atatürk Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan CHP İlçe Başkanı Adnan Kum, terör saldırıları ve depremin ardından birlik ve beraberliğin ortaya koyulmasının önemli olduğunu söyledi. Kum, törenlerin ertelenmesine anlam veremediklerini belirtti. Kum, "Resepsiyonların, iptalini anlayışla karşılıyoruz. Ama resmi tören geçişlerini, okullarda Cumhuriyet etkinliklerini iptal etmek, Cumhuriyeti anlamamak demektir. Van’da meydana gelen deprem bizleri ne kadar üzdü ve acıttıysa bugün Cumhuriyetimize yaşatılan deprem de bizleri o derece üzmüş ve acıtmıştır" dedi.



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