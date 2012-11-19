Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi'nin pilot uygulaması Bolu'da 3 aşamalı olarak tamamlandı. Pilot uygulamada 220 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dağıtıldı. Kimlik kartlarının, 2013 yılından itibaren 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

'Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi' çalışmaları devam ediyor. Pilot uygulaması yapılan bu kartta biyometrik veri olarak 'parmak izi' yer aldı. Pilot uygulamada 220 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dağıtıldı.

Kimlik kartının ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, pilot uygulamada elde edilen sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirildi. Yaygınlaştırma ihalesi yapıldı ve 16 Mayıs 2012 tarihinde işe başlandı. Proje ile "10 yıllık kullanım ömrüne sahip, polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız çip içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran" bir kimlik kartının üretilip vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor. Kimlik kartlarının 2013 yılından itibaren 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması öngörülüyor. Proje ile şu yöneliklerin getirilmesi hedefleniyor:



Kimlik kartı ile vatandaş farklı belge, kart vb. taşımak durumunda kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek. T.C. Kimlik No uygulamasında olduğu gibi tek kart-tek şifre dönemine geçilecek. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek.

e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecek. Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Kimlik Kartı, elektronik imza olarak kullanılabilecek. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacak. Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecek. Sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle e-Devlet hizmetlerinin niteliği ve sayısı artacak.