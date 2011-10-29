Türkiye Cumhuriyeti 88 yaşında...

T24 - Van depremi bir kez daha gösterdi ki; Türkiye Cumhuriyeti, 88 yıllık tarihi boyunca yaşanan acılar karşısında hep tek yürek, tek yumruk olarak ayakta kaldı.









3 Eylül 1924... Pasinler (Hasankale), Hınıs, Narman ve Erzurum’u da içine alan 6.9 şiddetinde depremle sallanıyor. Büyük hasar gören Pasinler ovasındaki köylerde ölü sayısı 310. O sıralarda Karadeniz bölgesinde gezide bulunan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, depremi duyar duymaz Samsun-Sivas yolu ile Erzurum’a gidiyor. Kafilede eşi Latife Hanım, Hamdullah Suphi (İstanbul Milletvekili), Kılıç Ali (Gaziantep Milletvekili), Rauf Bey (Rize Milletvekili), Cumhurbaşkanlığı Başkâtibi Tevfik Bey, Başyaver Rusuhi Bey, Muhafız Kıtalar Komutanı İsmail Hakkı Bey (Tekçe), Yaver Muzaffer Bey, Hususi Kalemden Memduh Bey, vali ve diğer görevliler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Hasankale’ye geldiğinde kış yakın olduğundan zamanında gerekli yardımların yapılması emrini veriyor. Hasankale yakınındaki harap 6 köyü gezen Mustafa Kemal çok üzülüyor. O sırada bir köylü, kurtarıcının yanına yaklaşıp şu sözlerle teselli ediyor:



“Esef etmeyiniz paşam. Hükümet-i Cumhuriyetimiz var olsun. Hiçbir şey istemeyiz. Onların sayesinde biz bu köyleri altından yaparız.” Yoksul ama gönlü zengin yöre halkı, savaştan çıkmış devletimizin yoksulluğunu bildikleri için Kahraman Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın üzülmesini, kederlenmelerini istemiyorlardı.

Törensiz bayram

Başbakanlık Van depremi nedeniyle, Cumhuriyetin kuruluşunun 88’inci yıldönümü nedeniyle bugün yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde tören geçişi, resepsiyon gibi kutlama faaliyetlerini iptal etti. Bu konudaki genelge dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tepkiler şöyle:

Öğretmenlerin ruhları incindi

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı)

Cumhuriyetimizin 88’inci yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken şehitler verdik, Van’da, Erciş’te yüzlerce insanımızı kaybettik, binlerce yaralımız var. Elbette acımız büyüktür. Ama bu acıları gerekçe göstererek törenleri iptal etmek doğru değildir. Çünkü Cumhuriyet ‘Tasada ve kıvançta beraber olmak’ ‘Kimsesizlerin kimsesi olmak’ ve Van’a Erciş’e daha fazla sahip çıkmak demektir. Bu kararı alanlar, öğrencilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine hazırlayan, depremde şehit olmuş 63 öğretmenimizin aziz ruhlarını incittiklerinin acaba farkındalar mı?



İsa Gök (CHP Mersin Milletvekili) Bir Cumhuriyet çocuğu olarak, bir Atatürk devrimcisi olarak, AKP’nin planlarının farkında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Yüreğimizdeki Cumhuriyet, Atatürk devrimlerini söküp alamayacaklar.

Turgut Dibek (CHP Kırklareli Milletvekili) Bu zor günlerde kenetlenmeyi sağlayacak milli bayram kutlamalarını iptal etmek halkımızın vicdanında da kabul edilemez.

Oktay Öztürk (MHP Erzurum Milletvekili) Her fırsatta bir takım şeyleri bahane edip geleneklerimizi aşındırır noktada kararlar alırsak bunun kimseye faydası olmaz.

Hasan Erçelebi (DSP Genel Sekreteri) Hükümet deprem ve terörü bahane ederek, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı törenlerini iptal ederek kafasının arkasındaki düşünceleri açığa çıkarmıştır.

Hassasiyetlere uygun davranış

Mustafa Elitaş (AKP Grup Başkanvekili)

Van depremi dolayısıyla yüreği yanmış, ciğeri yanmış 74 milyon insan varken, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize çok büyük katkı sağlayan bu süreç içerisinde Cumhuriyet Bayramı’nda etkinlik düzenlemek, herhalde milletin gönlünde biraz burukluk ortaya çıkarabilirdi. Milletin hassasiyetlerine uygun bir davranış.

Özel: Atatürk ışığımız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TSK’ya hitaben mesaj yayınladı. Özel, mesajında özetle şöyle dedi:



“Ebedi Başkomutan Atatürk’ün miras bıraktığı sürekli gelişimi ve değişimi öngören, çağın değer ve yaklaşımlarıyla uyum içerisinde olan fikirlerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de TSK’ya yol gösteren ışık olmaya devam edecek. Ülkemiz, Cumhuriyet yönetimi sayesinde Yüce Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda ilerlemesini sürdürmüş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan yapısıyla örnek alınan bir model, istikrar ve güç unsuru haline gelmiştir.” Orgeneral Özel, mesajında Van depremine de yer vererek, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.



(Hürriyet)

