-TÜRKİYE CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SINIFTA KALDI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinde İzlanda, geçen yılki gibi, kadın ve erkek eşitliğinin en çok sağlandığı ülke olurken, Türkiye 126. sırada yer aldı. Dünya Ekonomi Forumunun yayımladığı yıllık raporda, 134 ülkede yapılan araştırmaya göre, İskandinav ülkeleri ilk sıralarda yer bulurken, Norveç ikinci, Finlandiya üçüncü oldu. Finlandiya'yı İsveç ve Yeni Zelanda takip ederken, sondan üç ülke Yemen, Çad ve Pakistan olarak sıralandı. Siyaset, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında kadın erkek eşitliği incelenerek hazırlanan raporda, Türkiye sağlık alanında 61, siyasette 99, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği konusunda 131, eğitim konusunda da 109. sıralarda yer bulurken, toplamda 126. sırada yer aldı. Endekste, İngiltere 2009'daki sırasını koruyarak 15. olurken, Fransa bu konuda gerileyen ülkelerden biri oldu. Geçen yıl 18. olan Fransa, bu yıl 46'ncılığa düştü, bu gerileme Fransız hükümetindeki kadın bakan sayısının azalmasına bağlandı. Bu arada, ABD de gelişme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. 2009 endeksinin 31'incisi, ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimde kadınlara daha fazla rol vermesi ve kadın erkek arasındaki ücret farklılığının düşmesiyle bu yıl 19. oldu. Raporda, tüm ülkelere bakıldığında, kadın erkek eşitsizliğinin en düşük seviyede bulunduğu alanların sağlık ve eğitim, ancak ekonomiye katılım ve fırsat eşitliği konusunda ise ayrımcılığın en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Afrika ülkelerinde kadın erkek eşitliği konusunda en ileri ülke 8. sırada yer alan Lesotho olurken, Asya'da bu konuda başı 9. sırada yer alan Filipinler çekti. İrlanda'nın 6., Danimarka'nın 7., İsviçre'nin 10. sırada bulunduğu listede bu ülkeleri İspanya, Güney Afrika, Almanya, Belçika izledi. Dünya Ekonomi Forumu kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, cinsiyet eşitsizliğinin düşük olmasının, ekonomik rekabetle doğrudan bağlantılı olduğunu, bir ülkenin büyümesi ve refaha ulaşması için kadınlara eşit davranılması gerektiğini vurguladı. Türkiye geçen yıl da Katar, Mısır, Mali, İran, Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad ve Yemen ile birlikte "toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından en kötü durumda olan ülkeler" arasında yer almıştı.