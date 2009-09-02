Çin' de Bakan Çağlayan ve Türk heyetine ekonomi sınıfı yolcu prosedürü uygulanınca diplomatik kriz çıktı.
Sincan Uygur Bölgesi’nin başkenti Urumçi’ye giden Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan ve 14 kişilik Türk heyetinin havaalanında üzerleri aranmak
istenince gergin anlar yaşadı. Çağlayan’ın koruması ile Çin polisi
yumruklaştı. Yaşanan kriz üzerine Türkiye Çin’e nota vermeye
hazırlanıyor.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan dört günlük temaslarını tamamlayarak dün
Urumçi’den Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gitti. Çağlayan ve
beraberindeki 14 kişilik heyet için Urumçi havaalanındaki pasaport
kontrolü sırasında protokol kurallarının hiçe sayılması sonucu iki ülke
arasında diplomatik kriz yaşadı.
Kırmızı, yeşil ve gri pasaport Türk heyeti VIP yolcularına uygulanan
protokol kurallarının işlemesini beklerken bir anda ekonomi sınıfı
yolcularına uygulanan prosedür ile karşılaştı. Çağlayan bunun üzerine
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Murat Esenli’yle birlikte pasaport
noktasını terk ederek durumun düzeltilmemesi halinde uçağa
binmeyeceğini söyledi. Dakikalar geçtikçe sinirler daha da gerildi. Ama
Çinli yetkililerin hiçbir şey umurlarında degildi. Çağlayan ile Esenli
bir süre durum değerlendirmesi yaptı. Bu sırada 14 kişilik Türk heyeti
x-ray cihazlarından ve polis kontrol noktalarından üstleri aranarak
geçmeye başladı. Çağlayan da koruması ve büyükelçi Esenli eşliğinde
polis kontrol noktasına geldi. Çin polisi kontrol noktasından aranmadan
geçen Çağlayan’a kolundan çekerek müdahale etmek isteyince araya
koruması araya girdi ve bakana hamle yapan Çin polisini durdurdu. Ne
olduysa bu sırada oldu. Çağlayan’ın koruması ile Çin polisi arasında
arbede yaşandı. Yumruklar havada uçuştu, kısa bir kargaşadan sonra
taraflar yatıştı. Olayları şok halde izleyen Çağlayan bu durumu
kınayarak Büyükelçi Esenli’ye konu ile ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına
iletilmek üzere bir nota gönderilmesini ve Çin Başbakanına olayı
anlatan bir mektup yazması direktifini verdi. Çağlayan bu
saygısızlıktan dolayı özür dilemedikleri takdirde eylül sonunda
Pekin’de düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını iptal
edeceğini söyledi. Uçağa binerken bir gerginlik daha yaşandı, Çinliler
biletini kontrol etmek isteyince Çağlayan’ın sinirleri iyice altüst
oldu, bileti göstermeden hızla uçağın merdivenlerinden çıktı. Çağlayan
ve Türk heyetini taşıyan uçak bu gerginlik nedeniyle 50 dakika rötarla
kalktı. Çağlayan temaslarına Türkmenistan’da devam edecek.