Çin' de Bakan Çağlayan ve Türk heyetine ekonomi sınıfı yolcu prosedürü uygulanınca diplomatik kriz çıktı.



Sincan Uygur Bölgesi’nin başkenti Urumçi’ye giden Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve 14 kişilik Türk heyetinin havaalanında üzerleri aranmak istenince gergin anlar yaşadı. Çağlayan’ın koruması ile Çin polisi yumruklaştı. Yaşanan kriz üzerine Türkiye Çin’e nota vermeye hazırlanıyor.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan dört günlük temaslarını tamamlayarak dün Urumçi’den Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gitti. Çağlayan ve beraberindeki 14 kişilik heyet için Urumçi havaalanındaki pasaport kontrolü sırasında protokol kurallarının hiçe sayılması sonucu iki ülke arasında diplomatik kriz yaşadı.



Kırmızı, yeşil ve gri pasaport Türk heyeti VIP yolcularına uygulanan protokol kurallarının işlemesini beklerken bir anda ekonomi sınıfı yolcularına uygulanan prosedür ile karşılaştı. Çağlayan bunun üzerine Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Murat Esenli’yle birlikte pasaport noktasını terk ederek durumun düzeltilmemesi halinde uçağa binmeyeceğini söyledi. Dakikalar geçtikçe sinirler daha da gerildi. Ama Çinli yetkililerin hiçbir şey umurlarında degildi. Çağlayan ile Esenli bir süre durum değerlendirmesi yaptı. Bu sırada 14 kişilik Türk heyeti x-ray cihazlarından ve polis kontrol noktalarından üstleri aranarak geçmeye başladı. Çağlayan da koruması ve büyükelçi Esenli eşliğinde polis kontrol noktasına geldi. Çin polisi kontrol noktasından aranmadan geçen Çağlayan’a kolundan çekerek müdahale etmek isteyince araya koruması araya girdi ve bakana hamle yapan Çin polisini durdurdu. Ne olduysa bu sırada oldu. Çağlayan’ın koruması ile Çin polisi arasında arbede yaşandı. Yumruklar havada uçuştu, kısa bir kargaşadan sonra taraflar yatıştı. Olayları şok halde izleyen Çağlayan bu durumu kınayarak Büyükelçi Esenli’ye konu ile ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere bir nota gönderilmesini ve Çin Başbakanına olayı anlatan bir mektup yazması direktifini verdi. Çağlayan bu saygısızlıktan dolayı özür dilemedikleri takdirde eylül sonunda Pekin’de düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını iptal edeceğini söyledi. Uçağa binerken bir gerginlik daha yaşandı, Çinliler biletini kontrol etmek isteyince Çağlayan’ın sinirleri iyice altüst oldu, bileti göstermeden hızla uçağın merdivenlerinden çıktı. Çağlayan ve Türk heyetini taşıyan uçak bu gerginlik nedeniyle 50 dakika rötarla kalktı. Çağlayan temaslarına Türkmenistan’da devam edecek.