Türkiye – Çin ticareti geriledi

Küresel finans krizi, etkisini Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de gösteriyor. Türkiye'nin Çin'e ihracatı Kasım 2008'de yüzde 15, Aralık 2008'de yüzde 25, Ocak 2009'da yüzde 13 ve geçen ay yüzde 26 düştü.



Çin'e yapılan ihracat Ocak ayında 65 milyon dolar, Şubat ayında 67,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Çin'e, esas olarak krom, kimyasal madde, doğal taş, mermer ve bakır gibi hammaddeler ihraç ediyor. Çinli üreticilerin küresel krizden dolayı üretimlerini düşürmesi, hatta bazı sektörlerde kepenk kapatması, hammadde ihtiyacını da azalttı.



Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın tahminlerine göre, Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracat yıl sonunda 1 milyar doları biraz geçebilir. Ancak yılın ikinci yarısında ortaya çıkabilecek olası gelişmeler bu rakamı daha yukarı taşıyabilir.



Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat da Kasım 2008'de yüzde 18, Aralık 2008'de yüzde 25 ve Ocak 2009'da yüzde 36 azaldı. Çin’den yapılan ithalat 2009 Ocak ayında 850 milyon dolara inerek, bir önceki yılın 1,3 milyar dolarlık ortalamasının çok altında kaldı.



2008 yılında Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat 15,6 milyar dolar, bu ülkeye yaptığı ihracat ise 1,5 milyar dolar düzeyindeydi.



Yeni stratejilere ihtiyaç var



Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Ender Öncü, Çin’e yapılan ihracatta bazı sektörlerde hammaddeye dayalı yapıdan kurtularak, makine, gıda maddeleri ve dayanıklı tüketim malları gibi ürünler için yeni pazar stratejileri geliştirmek gerektiğini belirtti.



Öncü, bu nedenle Makine Tanıtım Grubu’nun da Fındık Tanıtım Grubu ve Yabancı Yatırımlar Ajansı gibi Pekin;de müşavirlik bünyesinde faaliyet göstermesi için çalışma yaptıklarını söyledi.



Öncü, Çin’den yapılan ithalatın azalmasıyla ilgili olarak da, bu azalmanın ilk aşamada vazgeçilebilecek ürünleri kapsadığına ve ithalatçıları içerideki tedarikçiye yönlendirdiğine dikkati çekti.



Çin’den yapılan ithalatın bu yıl 11 milyar doların altına inmesinin beklendiğini ifade eden Öncü, bunun dış ticaret açığında daralmayı getireceğinden olumlu değerlendirilebileceğini savundu.



Yatırıma özel önem



Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerde özel bir önem verilen alanın yatırım konusu olduğunu kaydeden Öncü, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in çalışmalarıyla ekonomik işbirliğinde önemli adımlar atıldığını hatırlattı.



Çinli işletmelerin demiryolu, ulaştırma, lojistik, otomotiv, telekomünikasyon ve enerji gibi alanlarda yatırım yaptıklarını veya yapmak üzere olduklarını belirten Öncü, krizin bu konuda ilk aşamada bir yavaşlamaya neden olsa da uzun vadeli gelişmeyi engellemeyeceği görüşünü dile getirdi.



Çin Başbakanı Ven Ciabao’nun kısa süre önce, Çin’in elindeki Amerikan tahvillerinden “biraz endişeli olduğunu" söylediğini hatırlatan Öncü, Çin hükümetinin ellerindeki 2 trilyon dolarlık rezervi başka ülkelere ve alanlara kaydırma yönünde işaretler verdiğini belirtti.

