Türkiye-Çin tatbikatı ABD'yi kızdırdı

T24

Ziyaret öncesine denk geldi

Değişen tehdit algılamasına uygun

Ortak füze üretimi

Türkiye ve Çin’in, bu ay içinde “Anadolu Kartalı” tatbikatları çerçevesinde Konya’da gizlice ortak bir hava manevrası yaptıkları öğrenildi. Taraf gazetesinin haberine göre,Türk ve Batılı askerî kaynaklar, iki ülke arasında hava tatbikatı yapıldığını doğruladılar ancak manevraların ne tarihi ne de hangi uçakların yer aldığı gibi detayları vermekten kaçındılar.NATO üyesi Türkiye, Konya’da 2000’li yılların başından bu yana gerek ittifak üyesi gerekse ittifak üyesi olmayan ve dost olarak tanımladığı ülkelerle savaş oyunları tatbikatları yapıyor. Ancak Çin ile ilk kez bir hava tatbikatı yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Türkiye’nin yakın müttefiki ABD’nin, tatbikatın neden yapıldığı ve ne tür savaş oyunlarının sergilendiği konusunda Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan bilgi istediği öğrenildi.Ortak tatbikat, Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun 8 ekim cuma günü Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesine de rastlıyor. Savunma sanayii uzmanları, Konya’daki manevralarda savaş oyunlarına katıldıkları tahmin edilen Çin’in Rus yapımı Mig 29 ile Su 27 savaş uçaklarının, Türkiye’nin envanterinde bulunan Amerikan Lockheed Martin yapımı F-16’lar ile boy ölçüşebilecek yüksek teknolojiye sahip olduğunu belirttiler. Aynı kaynaklar, bu tatbikat sayesinde Türk Hava Kuvvetleri’nin de, Rus yapımı bu savaş uçaklarının yetenekleri konusunda detaylı bilgiye sahip olma olanağına kavuştuklarını söylediler. Türkiye, geçen yıl Mig 29 almak için girişimlerde bulunmuş sonradan bu projeden vazgeçmişti.Türkiye’nin Çin ile gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının, Ankara’nın, başta komşular ve tüm dünya ülkeleriyle ilişkileri iyi düzeye getirme politikasına da uygun olduğu belirtiliyor. Hükümet, pek çok ülkenin tehdit olarak algılandığı ‘Kırmızı Kitap’ olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) değişikliklere gidiyor. Sorunların çözümünde uluslar arası aktör olma yolundaki Türkiye, korku fobisi oluşturan tehdit algılamalarını da yumuşatıyor. Bu yıl sonunda hazır hale gelmesi beklenen MGSB’de artık tehdit algılamalarının yerine işbirliğinin artırılması ama olası tehditlerin de iyi analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınması çizgisi benimseniyor.Türkiye ve Çin, 1990’lı yılların ikinci yarısında ortak roket üretimiyle savunma alanında işbirliğinde ilk adımları atmışlardı. Çin ile 150 kilometre menzilli roket üretimini gerçekleştiren Türkiye, 30 Ağustos 2007 yılındaki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Yıldırım” kod adlı yeni güdümlü füzeleri de tanklar üzerinde sergilemişti.