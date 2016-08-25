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Ekonomi

Türkiye-Çin nükleer enerji işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de

Anlaşma Pekin'de imzalandı

25 Ağustos 2016 15:11

Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını içeren Türkiye ve Çin hükümetleri arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6738 sayılı kanuna göre, 9 nisan 2012 tarihinde Pekin'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulundu.

İlgili kanun Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştı.

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