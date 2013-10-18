Türkiye, Çin ile stratejik nükleer ortaklık yapmak istiyor

Yüksek irtifa hava savunma füzeleri ihalesinin sürpriz bir şekilde CPMIEC firmasına verilmesiyle Türkiye ile Çin arasında filizlenen stratejik işbirliği nükleer ortaklığa doğru yol alıyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Güney Kore ziyaretinde gazetecilerden gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada “İkinci nükleer güç santraline ilişkin müzakere sürecini kapattık. Bundan sonrasıyla alâkalı gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz ama Türkiye’nin nükleer hedefleri bununla sınırlı değil. Bundan sonraki yapacaklarımızda yine Çin’le müzakere etmeyi sürecin haricinde bırakmıyoruz” diye konuştu.

Çinli firmalar bu yıl içinde sonuçlanan Sinop nükleer santrali için daha uygun fiyat teklifi vermelerine rağmen Japonlar’a karşı kaybetmişti. Ancak Türkiye daha sonra savunma açısından stratejik önem taşıyan ve 3.5-4 milyar dolara malolması beklenen yüksek irtifa savunma füzesi ihalesini ABD, Avrupa ve Rus firmaların yerine Çin’li CPMIEC’e vererek büyük bir sürpriz yapmıştı.

NATO ve ABD’nin büyük tepkilerine neden olan ihale kesin şekilde sonuçlandırılmazken, hem Çinli firmanın ABD’nin ambargo listesinde olması hemde ilk kez bir NATO üyesinin Çin’den füze sistemi satın alması halen uluslararası gündemdeki yerini koruyor.