'Türkiye cihatçılara karşı daha somut adım atmalı'



Alman Hristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephan Mayer, Türk hükümetinden Suriye'ye giden İslamcılar konusunda daha etkin bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Mayer, "Türkiye'nin İslamcı teröre karşı mücadelede özel bir sorumluluğa sahip olduğunu" ifade etti.

Mayer, “Türkiye, savaş bölgelerine ulaşmak ve IŞİD'e katılmak isteyen Batılı cihatçılar için bir geçiş ülkesi konumunda. Türkiye, yabancı savaşçıların bu ülkelere geçişini önlemek için elinden gelen her şeyi yapmalı” dedi.

Mayer ayrıca basında Türk hükümetinin IŞİD eylemlerine göz yumduğu, hatta aktif destek verdiği ve yaralı teröristlere sağlık imkânları sunduğu yönünde haberler yer aldığını kaydetti. Bunların kanıtı olmadığını belirten Mayer, “IŞİD terör örgütüyle mücadeleyi kararlı ve görünür şekilde sürdürmek Türkiye'ye kalmıştır” şeklinde konuştu.

Mayer, “Bu da Türkiye'nin İslamcı terör gruplarından kendini açık ve keskin bir şekilde uzak tutması anlamına geliyor. Özellikle ülkedeki cihatçıların seyahatlerinin gözlemlenmesi aracılığıyla” ifadelerini kullandı.

Almanya'dan 650 İslamcı gitti

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son verilerine göre, çoğu Türkiye üzerinden olmak üzere Almanya'dan 650 İslamcı Suriye ve Irak'a seyahat etti. Bunlardan 70'inin kadın olduğu kaydedildi.

Bu ülkelere gidenlerin sayısının giderek arttığı belirtildi. 2013 sonunda Almanya'dan Irak ve Suriye'ye gidenlerin sayısı 240 civarındaydı. 2014 sonunda ise bu sayı 550 olmuştu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, gidenlerin üçte birinin yeniden Almanya'ya döndüğünü bildirdi.