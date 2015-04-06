T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye cihatçılara karşı daha somut adım atmalı'

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, Türkiye'yi IŞİD'e karşı daha somut adımlar atmaya çağırdı. Özellikle Irak ve Suriye'ye geçişlerin daha sıkı denetlenmesi talep ediliyor.

06 Nisan 2015 14:37


Alman Hristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephan Mayer, Türk hükümetinden Suriye'ye giden İslamcılar konusunda daha etkin bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Mayer, "Türkiye'nin İslamcı teröre karşı mücadelede özel bir sorumluluğa sahip olduğunu" ifade etti.

Mayer, “Türkiye, savaş bölgelerine ulaşmak ve IŞİD'e katılmak isteyen Batılı cihatçılar için bir geçiş ülkesi konumunda. Türkiye, yabancı savaşçıların bu ülkelere geçişini önlemek için elinden gelen her şeyi yapmalı” dedi.

Mayer ayrıca basında Türk hükümetinin IŞİD eylemlerine göz yumduğu, hatta aktif destek verdiği ve yaralı teröristlere sağlık imkânları sunduğu yönünde haberler yer aldığını kaydetti. Bunların kanıtı olmadığını belirten Mayer, “IŞİD terör örgütüyle mücadeleyi kararlı ve görünür şekilde sürdürmek Türkiye'ye kalmıştır” şeklinde konuştu.

Mayer, “Bu da Türkiye'nin İslamcı terör gruplarından kendini açık ve keskin bir şekilde uzak tutması anlamına geliyor. Özellikle ülkedeki cihatçıların seyahatlerinin gözlemlenmesi aracılığıyla” ifadelerini kullandı.

Almanya'dan 650 İslamcı gitti

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son verilerine göre, çoğu Türkiye üzerinden olmak üzere Almanya'dan 650 İslamcı Suriye ve Irak'a seyahat etti. Bunlardan 70'inin kadın olduğu kaydedildi.

Bu ülkelere gidenlerin sayısının giderek arttığı belirtildi. 2013 sonunda Almanya'dan Irak ve Suriye'ye gidenlerin sayısı 240 civarındaydı. 2014 sonunda ise bu sayı 550 olmuştu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, gidenlerin üçte birinin yeniden Almanya'ya döndüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Hristiyan BirlikTürkiye IŞİDIrakSuriyeHristiyan BirlikStephan Mayer TürkMayerIŞİDBatılıTürkTürkiyeAnayasayı Koruma TeşkilatıAlmanyaAlmanya IrakKoruma TeşkilatıDeutsche Welle Türkçe dpa BS/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24