Türkiye CIA uçaklarına izin verdi

T24- Alman "Die Welt" gazetesi, WikiLeaks belgelerine dayanarak, Türkiye’nin 2002-2006 yılları arasında CIA'in terör zanlılarını taşıdığı uçaklara izin verdiğini iddia etti. Belgelere göre CIA, İncirlik'teki üsse 4 yıl boyunca 24 uçuş yaptı.

Norveç gazetesi "Aftenposten"in elinde bulunan WikiLeaks belgelerini bu gazeteyle birlikte değerlendiren Die Welt gazetesi "ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Wilson'un yazdığı ve yabancıların okumasının yasak olduğu" ifade edilen bir raporda, Türk hükümetinin 2002 yılında söz konusu uçuşlara izin verdiğini yazdı.

2006 yılının Şubat ayında bu iznin kaldırıldığı iddia eden haberde, bu dönemde İncirlik'teki üsse CIA'in 24 uçuş yaptığı kaydedildi.

Büyükelçi Wilson'un 8 Haziran 2006 tarihinde bugün ABD Hava Kuvvetleri Komutanı olan Norton A. Schwartz'a gönderdiği tahmin edilen raporda, "Türk Silahlı Kuvvetleri bize İncirlik'i, 2002 yılından itibaren 'Fundamental Justice' operasyonu çerçevesinde tutuklu nakillerinde yakıt ikmali için kullanmamıza izin veriyordu. Ancak bu izni 2006 yılının Şubat ayında kaldırdı" şeklinde ifade kullanıldığı belirtildi.

"Raporun, Schwartz'ın 14 Haziran 2006 tarihinde Ankara'ya yapmayı planladığı bir ziyaret için hazırlanmış olduğu" ifade edilen haberde, "rapora göre ayrıca, ABD Genelkurmay Başkanlığının, yeniden böyle bir izin alabilmek için neler yapılması gerektiğini düşündüğünün, ancak bu konunun Schwartz'ın Ankara ziyareti sırasında ele alınmasının uygun görülmediğinin kaydedildiği" bildirildi.

"Schwartz'ın 15 Haziran 2006 tarihinde yaptığı Ankara ziyareti sırasında, dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan'ın söz konusu uçuşları yalanladığı" belirtilen haberde "raporda, söz konusu uçuşlar sırasında havaalanında terör zanlılarına işkence yapılıp yapılmadığının ise belli olmadığı" kaydedildi.