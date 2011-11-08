Türkiye ‘cep' vergisinde dünya şampiyonu

T24 -

4 yılda 4 puan artış yaşandı

Türkiye'deki vergi kalemleri

Verginin % 30’a yakını Alo’dan...

Çin ile Nijerya kıskandırıyor

Avrupa'nın lideri Yunanistan



Milliyet gazetesinden Şükrü Andaç'ın haber analizine göre, Türkiye mobil iletişimde bir diğer ifadeyle cep telefonundaki vergi yükü liginde açık ara dünya şampiyonu oldu. İçlerinde Vodafone, Turkcell, China Mobile’ın da bulunduğu cep telefonu operatörlerini bünyesinde bulunduran Dünya GSM Birliği (GSMA), hazırladığı raporda cihaz fiyatı, cep telefonu faturaları ve kullanılan servis ücretlerini baz aldı ve abonelerin ödediği ücretin ne kadarının vergi olduğunu belirledi. Rapor için araştırma şirketi Deloitte ile birlikte çalışıldı. Dünkü rapor bundan dört yıl önce (2007) GSMA’in yaptığı araştırmanın ikinci ayağını oluşturuyor.Hazırlanan rapora göre Türkiye yüzde 48.2’lik vergi yükü rakamıyla en yakın rakibi Gabon’a 11 puan fark atarak ilk sırayı hiçbir ülkeye kaptırmadı. Türkiye yüzde 44 ile bir önceki raporda da ilk sırada yer almıştı. Yayımlanan verilere göre Türkiye’nin ilgili dönemde toplam vergi yükünde 4.2 puanlık artışa imza attığı görülüyor.Türkiye’yi vergi yükü sıralamasında takip eden ülkeler ise Gabon, Pakistan, Yunanistan ve Kongo oldu. Kongo 2007’de yüzde 19 olan vergi yükü oranını yüzde 37’lere kadar çıkarırken, Pakistan buradaki vergi yükünü yüzde 15’lerden iki katına çıkardı.- Yüzde 25 Özel İletişim Vergisi (ÖİV)- Yüzde 18 KDV- Yüzde 5 ÖİV (Mobil internet erişim hizmeti için alınıyor)- Yüzde 20 ÖTV (Cep telefonu cihaz alımlarında)- Telekomünikasyon Kurumu Ruhsat Ücreti, 13.2 TL- İlk aboneliklerde34 TL’lik ÖİV- IMEI kayıt ücreti olar 0.37 TL* Cep telefonlarında ÖTV yüzde 20’den yüzde 25’e, maktu vergi 40 liradan 100 liraya çıkarıldı. 1000 TL’lik telefonun içinde daha önce 142 TL olan ÖTV, yeni dönemle birlikte 180 TL oldu.Konuşma ücreti 60 TLKDV (%18) 11.3 TLÖİV (%15) 13.2 TLÖİV (%5) 0.5 TLHarçlar, fonlar 2.5 TLDiğer ücretler 2.5 TLToplam fatura 90 TL- Örnek cep telefonu faturasıDünya GSM Birliği’nin dünyada 111 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre son dört yıllık dönemde dünyada mobil iletişimdeki vergi yükü ortalamada yüzde 16.9’lardan yüzde 18’lere yükseldi.En az vergi alanlar sıralamasına bakıldığında yüzde 3’lük vergiyle Çin listenin en altında yer alırken, bu ülkeyi Nijerya, Lesotho, Yemen ve İran takip ediyor.Çin 3.3Nijerya 5.4Lesotho 5.9Yemen 6.0İran 6.2GSMA’in rakamlarına göre 56 ülkede son dört yılda mobil dünyadaki vergi yükünde artış yaşanırken, 11 ülkenin 56’sında lüks ve özel uygulamalar adıyla vergi alındığı ortaya çıktı.Türkiye’de cihaz tarafında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), iletişim-konuşmada ise Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. Öte yandan Avruba bölgesindeki ülkelere bakıldığında ilk sırayı krizle boğuşan Yunanistan’ın aldığı görülüyor.Yunanistan 30.4Norveç 25.0İsveç 25.0Danimarka 25.0Macaristan 25.0