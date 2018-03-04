Türkiye, Çekya'dan iadesini istemişti; Salih Müslim, Almanya'da mitinge katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Almanya'da düzenlenen bir mitinge katıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin iadesini istediği Müslim, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Ardından sözü, ​Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger aldı.

​Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında grup ile polis arasında çatışma yaşandığı ve 4 polisin yaralandığı duyuruldu. 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.