Türkiye, Çek Cumhuriyet karşısında

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çek Cumhuriyeti’ne karşı kullanacağı sistemi hazırladı. Burak Yılmaz’ın sakatlığının tam olarak düzelmemesinin ardından yeni arayışlara başlayan Terim, birçok farklı sistem üzerinde durmuştu. Orta sahadaki futbolcularının form grafiğinin yüksek olması sebebiyle, sahaya forvetsiz olarak 4-6-0 dizilişiyle çıkmayı da gündemine getiren Terim, bu konuda son noktayı koydu.

Tecrübeli çalıştırıcının, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından tek forvete döndüğü, 4-2-3-1 sistemiyle Çek Cumhuriyeti maçına çıkacağı bildirildi. Burada Umut Bulut ve Cenk Tosun arasında kalan deneyimli hocanın, tercihini Umut’tan yana kullandığı bildirildi.



Rakibi yıpratacak

Umut’un, rakip savunmayı yıpratma özelliği ve mücadeleci kimliğinden yararlanmayı planlayan Terim, hücumda da ona destek olarak, solda kaptan Arda Turan, ortada Oğuzhan Özyakup ve sağda da Gökhan Töre’ye güveniyor. Oğuzhan’ın yerine Hakan Çalhanoğlu’nun da forma şansının bulunduğu ancak şu an için ilk tercihin, bu yönde olduğu bildirildi. Savunmanın önünde ise Mehmet Topal ile Selçuk İnan oynayacak. Savunma Şener, Serdar Aziz, Hakan Balta ve Caner’den oluşacak. Kalede de Volkan Babacan görev yapacak.

Çek Cumhuriyeti Türkiye maçı bugün saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Show TV kanalından canlı olarak yayınlanacak