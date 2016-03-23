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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye canlı bomba hakkında uyarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel havaalanındaki canlı bombalardan birinin 2015’te Türkiye’den sınır dışı edildiğini, uyarılara rağmen Belçika makamları tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

23 Mart 2016 23:11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki canlı bombalardan birinin 2015 yılı Haziran ayında Gaziantep'te yakalanarak sınırdışı edildiğini açıkladı. Erdoğan, resmi temaslar için Ankara'da bulunan Romanya Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin söz konusu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarısına rağmen Belçika makamlarının terör bağlantısını tespit edemeyerek bu kişiyi serbest bıraktığını belirtti.

Erdoğan, “Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te nota ile Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Hollanda'nın da uyarıldığını belirterek, “Kendi isteği üzerine Hollanda'ya da iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir“ bilgisini verdi.

“Söz konusu kişi İbrahim El Bakravi“

Erdoğan'ın açıklamasının ardından haber ajansları, üst düzey Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerde, Türkiye'nin sınır dışı ettiği söz konusu kişinin, Brüksel havaalanındaki iki canlı bombadan İbrahim El Bakravi olduğunu bildirdiler.

Belçika makamları havaalanı ve metro istasyonlarındaki canlı bombaların Halid ve İbrahim El Bakravi kardeşler olduğunu açıklamıştı. Havaalanındaki ikinci canlı bombanın kimliği ise henüz tespit edilemedi.

Belçika haber ajansı Belga, 29 yaşındaki İbrahim El Barkavi'nin 2010 yılında bir soygun sırasında polise Kalaşnikof ile ateş açmaktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti. İki kardeşin de polis tarafından tanındığı, ancak terör şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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