-“TÜRKİYE ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYE 'EVET' DEDİ” LAHEY (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye’de anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması sonucunu değerlendiren Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda Başkanı Veyis Güngör, Türkiye’nin "vesayete hayır, çağdaş demokrasiye evet" dediğini bildirdi. Referandumla Türkiye’nin "çağdaş demokrasi yolunda önemli bir adım attığını ve 12 Eylül darbecilerinin mirası 1982 anayasasının önemli bir tadilat geçirdiğini" belirten Güngör, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Cumhuriyeti bu tadilatla bir nebze olsun vesayet rejimine son verip hakimiyeti gerçek sahibi millete vermiş oldu. Anayasasının 26 maddesinde yapılan değişiklikler bir referandum yoluyla halkın onayına sunuldu ve halk da yapılan değişiklikleri yüzde 58’lik bir oranla kabul ederek sivil bir anayasaya doğru önemli bir mesafe kaydedilmesini sağladı. Sine i millet, sözünü söyledi ve bundan sonra herkesin bu karara saygı duyup demokrasinin gereğini yerine getirmelerini dileriz.” Özgürlüklerin genişlemesi yönünde önemli kazanımlar içeren değişikliklerin en çok tartışılan maddelerinin yargıyla ilgili olduğunu belirten Güngör, “Diğer çağdaş ülkelere baktığımız zaman bu değişikler hiç de iddia edildiği gibi siyasetin yargıya müdahalesi değil, yargının siyaset üzerindeki vesayetinin kalkması anlamına gelmektedir. Avrupalı Türkler olarak sivilleşme, demokratikleşme ve AB üyeliği yönünde önemli bir adım olan anayasa değişikliklerinin milletimiz için hayırlı olmasını diler, daha çağdaş ve devletin halkı için olduğu bir ülkenin vatandaşı olmanın gururunu paylaştığımızı kamuoyuna duyururuz.” dedi.