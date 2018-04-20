Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan derbi yorumu: Sorsan bizim spor tehlikeli

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin çıkan olaylar sonrasında tatil edilmesini mizahi bir dille değerlendiren Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, “Sorsan bizim spor tehlikeli” yorumunda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan final bileti mücadelesi, olaylar yüzünden 57. dakikadan itibaren tatil edildi.

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlar arasında başlayan gerginlik Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde ile büyüdü. Bu gelişme sonrasında karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan soyunma odasına gitti. Daha sonra Güneş'in kafasına 5 dikiş atılırken, ufak bir sarsıntı geçiren siyah beyazlı teknik adamın bu gece hastanede müşahade altında tutulacağı belirtildi.