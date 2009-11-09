Türkiye büyüyecek nadir ülkelerden biri

IMF’nin St. Andrews’teki Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri Toplantısı raporuna göre Türkiye, bu yıl dördüncü çeyrek karşılaştırmalarında büyüme kaydedecek nadir G-20 ülkelerden biri.



Raporda, 2009 ve 2010 son çeyreklerine ilişkin büyüme tahminleri de yer aldı. Buna göre, Türkiye’nin 2009’un son çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7, 2010 yılı dördüncü çeyreğinde ise bu yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 büyümesi bekleniyor. Türkiye böylece G-20 ülkeleri arasında dördüncü çeyrekler karşılaştırmasında büyüme gerçekleştiren yedi ülkeden biri durumuna geldi.

Dördüncü çeyrekte büyüyecek diğer ülkeler ise Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Kore olacak. Çin son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.1 büyüyecek.





