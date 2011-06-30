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Ekonomi

Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 11'le dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 11'le dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.




Türkiye ekonomisinde büyüme hızı ilk çeyrekte de artarak devam etti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ilk çeyrekte yüzde 11 büyüme kaydetti.


Türkiye böylece ilk çeyrek itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye aynı zamanda ilk çeyrekte çift haneli büyüyen tek ülke olarak belirlendi. Türkiye'yi yüzde 9.9'la Arjantin ve yüzde 9.7'yle Çin takip etti.


Ekonomi yılın son çeyreğinde yüzde 9.2, 2010'un tamamında ise yüzde 8.9 büyümüştü.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ilk çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1.4 artış gösterdi.


Yılın ilk çeyreğinde dönemde, cari fiyatlarla GSYH 284 milyar 868 milyon lira oldu.



En çok ticaret büyüdü

 
İlk çeyrekte en hızlı büyüyen sektör yüzde 17.2'yle toptan perakende ve ticaret oldu. Onu yüzde 17.1'le vergi-sübvansiyon, yüzde 14.8'le inşaat, yüzde 12.3'le imalat sanayi, yüzde 12.3'le elektrik, gaz buhar ve sıcak su üretimi, yüzde 12.2'yle ulaştırma ve haberleşme izledi.



Çağlayan: Yıl sınu yüzde 7'nin altına inmez


Büyüme rakamlarının açıklandığı anda CNBC-e'ye konuk olan dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yılın tamamında büyümenin yüzde 7'nin altında olmayacağını söyledi.



Hangi ülke, ne kadar büyüdü?


Arjantin: Yüzde 9.9

Çin: Yüzde 9.7

Estonya: Yüzde 8.5

Singapur: Yüzde 8.3

Hindistan: Yüzde 7.8

Hong Kong: Yüzde 7.2

Litvanya: Yüzde 6.9

İsrail: Yüzde 6.8

Endonezya: Yüzde 6.5

Tayvan: Yüzde 6.5

İsveç: Yüzde 6.4



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