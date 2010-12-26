-TÜRKİYE BÜYÜKLER BOKS ŞAMPİYONASI SONA ERDİ MERSİN (A.A) - 26.12.2010 - Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı. Edip Buran Spor Salonu'nda, 20-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 55 ilden 96 kulüp ve 456 sporcu katıldı. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle verildi. Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular ve kategorileri şöyle: 49 kiloda Erdal İnanlı 52 kiloda Selçuk Eker 56 kiloda Mehmet Topçakan 60 kiloda Bünyamin Aydın 64 kiloda Onur Şipal 69 kiloda Önder Şipal 75 kiloda Adem Kılıççı 81 kiloda Burak Aksın 91 kiloda Ümitcan Patır +91 kiloda Muammer Güler Turnuvada Aydın Sakal, Alkan Özdemir, Abdullah Dursun, Fatih Keleş, Yakup Şener, Kadir Köroğlu, Ulus Kaya, Caner Solak, Bayram Muzaffer ve Metin Coruk da kilolarında ikinci olarak gümüş madalyaya sahip oldular. Şampiyonada derece alan sporcuların, gelecek yıl Azerbeycan'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri bildirildi.