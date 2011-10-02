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Dünya

'Türkiye büyük oyuncu akılda tutalım'

AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün Arap Baharı'yla ilgili bir analizinde ''Türkiye'nin büyük oyuncu...

02 Ekim 2011 03:00

T24 - AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün Arap Baharı'yla ilgili bir analizinde ''Türkiye'nin büyük oyuncu olduğunu akılda tutup işbirliği yapalım'' tavsiyesine yer verildi.

AB'ye bağlı çalışan düşünce kuruluşunun ''Arap dünyasındaki dönüşümler: Sırada ne var?'' başlıklı analizinde, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin dönüşüm sürecinde Türkiye ve Arap Birliği'nin rol oynamak için istekli oldukları ve bu yönde taleplerle karşılaştıkları anlatıldı.

AB Komisyonu siyasi danışmanı Isabelle Ioannides tarafından kaleme alınan analizde ''Özellikle Türkiye, Arap dünyasının dönüşümünde kendisini muhtemel referans noktası olarak takdim ediyor. Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimin ötesine bakmalıyız. Türkiye'deki siyasi reformlar ılımlı İslam'ın laik elitlerle demokrasi içinde birlikte yaşayabileceğine müsade etmiş görünüyor.

Ekonomik reformlar sayesinde çekilen kayda değer miktardaki doğrudan yabancı yatırım, Türk sanayisinin, enerji ve bankacılık sektörlerinin modernizasyonuna ve ülkenin batı ve orta kısmı arasındaki orantısızlıkların azaltılmasına yardımcı oldu. AB katılım süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Türkiye'nin büyük oyuncu olduğu akılda tutulmalı ve işbirliği yapılmalı'' ifadesi kullanıldı.



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